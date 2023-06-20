Afyonkarahisar'da kırsal kalkınma yatırımları artıyor

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi projeleri kapsamında 3 yatırımcıyla sözleşme imzalandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, kurumdaki imza töreninde, 16. Etap Ekonomik Yatırım projeleri kapsamında 2022 yılı sonu itibariyle 801 milyon lira hibe desteği verildiğini belirtti.

Bu yıl 10 ekonomik yatırım projesinin yatırıma hak kazandığını aktaran Acar, şunları kaydetti:

"Projelerin yatırım tutarı 48 milyon lira. 20 milyon lira hibe desteği vereceğiz. Afyonkarahisar'da tarımsal anlamda yeni yatırımları ve yeni fikirleri olan çiftçilerimizi kurumumuza bekliyoruz. Kurumumuzdaki uzman personelimiz yatırımcılara her türlü yardımda bulunmaktadır. Özellikle proje hazırlayan danışman arkadaşlarımızla yatırımcılarımızın hedefledikleri tesislere kavuşması sağlanmaktadır."

Acar, 2 mısır kurutma, güneş enerjisi ve çiftlik modernizasyonu projesinin hibe sözleşmesini yatırımcılarla imzalandı.

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