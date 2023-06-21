Afyonkarahisar'dan kısa kısa

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediyesi YÜNTAŞ AŞ. iştiraki ile halk ekmek fabrikası kuruyor.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek yaptığı yazılı açıklamada, fuar alanında 2 bin 924 metrekare alan üzerine inşaat edilen tesisin, kısa zamanda hizmete alınacağını kaydetti.

Günlük 50 bin ekmeğin üretilebileceği Halk Ekmek Fabrikasını şehre kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Zeybek, "Tesis de en uygun ekmek ve unlu mamullerin yanında tescilli ürünlerden olan ekşi mayalı patatesli ev ekmeğine kadar birçok çeşidin üretiminin yapılabilecek." ifadelerini kullandı.

- Belediye kentteki yeşil alanların park mobilyalarını kendisi imal ediyor

Afyonkarahisar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde kurulu atölyelerde imal edilen park mobilyaları, kentteki tüm park ve bahçelerde vatandaşların hizmetine sunuluyor.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, hem tasarımı hem imalatı yapılan park mobilyalarının, şehir içindeki park ve yeşil alanlarda ihtiyaç olan yerlere yerleştirilerek, üretimin ilk aşamasından son montajına kadar bütün sürecin bizzat belediye personeli tarafından yapıldığı bildirildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, üretilen mobilyaların hem çok kaliteli hem ucuza mal edildiğini kaydederek, "Zarar görmüş, yıpranmış, eskimiş sahadaki mobilyalar da yerinde ya da atölyelere getirilerek bakım ve onarımları yapılıyor." dediği kaydedildi.













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