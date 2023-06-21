Afyonkarahisar'dan kısa kısa

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediyesinin mahallelerde hayata geçirdiği Bilgi Evleri, yaz döneminde farklı eğitim programıyla devam edecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 7- 14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik ücretsiz robotik kodlamadan, akıl zeka oyunlarına, resim ve değerler eğitimlerine kadar birçok branşta hizmet verecek merkezlerin, çocukların hem eğlenip, hem öğrenmesine katkı sağlayacağı bildirildi.

Programlar, İbrahim Özkul Karşıyaka Bilgi Evi, Şehit Üsteğmen Sami Çiftci Bilgi Evi, Harbiş Bilgi Evi, Kanlıca Bilgi Evi ve Mareşal Fevzi Çakmak Kadın Kültür Evi'nde düzenlenecek.

- Afyonkarahisar'da ücretsiz yaz spor okulları kursu için kayıtlar başladı

Afyonkarahisar Belediyesi ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenecek Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okullarına kayıtlar başladı.



Basketboldan, voleybola, yüzmeden, güreşe, kano sporlarından masa tenisi ve okçuluğa kadar 24 branşta düzenlenecek kurslar ücretsiz olacak.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, çocukları yaz spor okullarına katılmaya davet etti.





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