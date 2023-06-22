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Kurban Bayramı'nda alternatif turizm rotası "Frigya" olacak

AA

Kurban Bayramı'nda alternatif turizm rotası "Frigya" olacak

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki Emre Gölü ile Ayazini köyü arasındaki 25 kilometrelik "Frig Yolu", tarih ve doğa tutkunlarının rotaları arasında bulunuyor.

Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde, "Frig Yolu" güzergahındaki yatırımlar devam ediyor.

Göynüş Vadisi'ndeki Aslantaş ve Yılantaş'ın yanı sıra restorasyonu tamamlanan Maltaş Açık Hava Tapınağı, tarih, doğa ve fotoğraf tutkunlarının tercihleri arasında yer alıyor.

Frigya'daki eski kaya yerleşim yerleri, oyma kaya mezarları, şapeller ile peribacaları, Emre Gölü üzerinde sıcak hava balonuyla güzel bir manzara oluştururken, Ayazini köyündeki tarihi mekanlar ve yöresel gastronomi lezzetleri ziyaretçilerini etkiliyor.

- "Frigya, her gün yüzlerce yerli ve yabancı misafirini ağırlıyor"

İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu, AA muhabirine, Frigya'nın yıllık 200 bin civarı misafir ağırlarken, son yıllarda yapılan kamu-özel yatırımlarıyla 2 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlayan bir turizm destinasyonuna dönüştüğünü söyledi.

Frigya'nın Döğer beldesi ile Ayazini köyü arasında bir "turizm çemberi" olduğunu vurgulayan Koyuncu, şöyle konuştu:

"Bugün Emre Gölü üzerinde sıcak hava balonu uçarken, Ayazini köyünde ATV safari yapabiliyorsunuz. Çevre düzenlemesi tamamlanan Maltaş Açık Hava Tapınağı'nın mistik ortamı insanları etkiliyor. Tarihi Frigya, birden çok noktayla Türkiye'nin önemli bir turizm destinasyonu haline dönüştü. Yaz döneminde olduğumuz için Frigya, her gün yüzlerce yerli ve yabancı misafirini ağırlıyor. Bölgedeki yeni yatırımlarla ziyaretçi sayımız da her yıl artıyor."

Koyuncu, Frigya'nın turizm potansiyelinin konser organizasyonlarının yanı sıra gastronomi lezzetlerinin yer aldığı butik kafe, restoranlar ve hediyelik eşya dükkanlarıyla arttığını anlattı.

Turizmin katma değerini, bölgedeki esnaf sayısının 2'den 40'a çıkmasıyla gözlemlediklerini aktaran Koyuncu, şöyle devam etti:

"Frigya'daki kamu-özel sektör yatırımlarının istihdama dönüşmesi de bizleri ayrıca mutlu ediyor. İnşallah, Frigya'da yeni iş yerleriyle istihdam sayıları artarak devam edecek. Önümüzde yaklaşan Kurban Bayramı var, Frigya'daki esnafımız da hazırlıklarını yaptı. Afyonkarahisar ve İhsaniye ilçemiz termal otellerin yoğun olarak bulunduğu nokta. Otellerimizin doluluk oranları çok yüksek. Misafirlerimizin bayramda en gözde gezi rotası 25 kilometrelik Frig Yolu olacak. Misafirlerimize, 3 bin yıllık tarihi mekanları ziyaret etmelerini tavsiye ediyoruz."

- "Frigya esnafı, Kurban Bayramı'na hazır"

Esnaf Çiğdem Acar da Frigya'nın bu yılki turizm sezonuna iyi başladığını, her hafta gelen turların bölgeye hareketlilik kazandırdığını kaydetti.

Frigya'daki esnafın bayram öncesi hazırlıklarını tamamladığına değinen Acar, "Ayazini köyündeki mağaralar ışıklandırıldı. Gece yürüyüş alanları oluşturularak farklı bir atmosfer yaratıldı. Canlı müzik ve eğlence etkinliklerimizle hazırız. Herkesi, Frigya'ya bekliyoruz." dedi.

Esnaf Şerife Karakol da son aylarda Frigya'ya gelen turist sayısından çok memnun olduklarını, işlerin bayramda da yoğun geçeceğini düşündüklerini dile getirdi.

Esnaf Nevzat Çakmak ise ikinci Kapadokya olarak adlandırılan Frigya'da yöresel lezzetlerle birlikte keyifli zaman geçirileceğini ifade etti.

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