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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar'da hayvan pazarları denetleniyor

AA

Afyonkarahisar'da hayvan pazarları denetleniyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kurbanlık hayvan satışı yapılan pazar yerlerinde denetimlerini sürdürüyor.

Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mahmut Tat, AA muhabirine, Kurban Bayramı dolayısıyla Afyonkarahisar'da hayvan pazarlarında satışı yapılan kurbanlıklarla ilgili yaklaşık bir aydır denetim yaptıklarını söyledi.

Ekiplerin kent genelindeki hayvan pazarlarında çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Tat, "Denetimlerde hayvan refahı ve bulaşıcı hastalıklara dikkat ediyoruz. Bununla birlikte de vatandaşlarımızın sorunsuz şekilde kurban hizmetini yerine getirmesi amaçlıyoruz." diye konuştu.

-Tarım Cebimde uygulamasıyla hayvanlar kontrol edilebiliyor

Tat, Tarım ve Orman Bakanlığının geliştirdiği 'Tarım Cebimde" uygulamasıyla vatandaşların aldığı büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının kulak küpeleri numaralarıyla da kurbanlığa uygun olup olmadığını kontrol edebildiğini vurguladı.

Kurbanlık seçimi yaparken vatandaşlara sağlıklı hayvanları tercih etmesini öneren Tat, "Komisyon kararınca Afyonkarahisar'da kurbanlık kesilecek yerler belirlendi. Kesimhanelerde bu yerlerin içinde yer alıyor. Buraların tamamında da bayram süresince veteriner hekimlerin görevlendirilmesi yapılmıştır. Vatandaşlarımız buralarda güvenli şekilde kurbanlıklarını kesebilirler. Yine, diğer kesim yerlerinde öngörülmeyen durumlarda ekiplerimiz bayram sürecinde vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır."ifadesini kullandı.

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