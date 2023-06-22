Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek, teleferik çalışmalarını inceledi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Karahisar Kalesi teleferik projenin şantiye sahasına ziyarette bulundu.

Zeybek, ziyarette yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Alt istasyondaki çalışmaların devam ettiğini aktaran Zeybek, şunları kaydetti:

"Kale tepesinde ise ankraj ve direklerin temel kazıları yapılıyor. Gününde bitirip teslim edeceklerine inanıyorum. Şantiyede hummalı bir çalışma var. Kolay değil, ciddi bir kaya kırımı oldu. Çalışmalar iş makineleri ve vinçle yapılıyor. Arkadaşlar hafta sonu tatili dahi yapmadan çalışıyor. Ağustos sonu itibariyle deneme sürüşü yapılmasını planlıyoruz."

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