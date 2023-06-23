Bolvadin'de şehitlik ziyareti

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, Kurban Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaretinde bulundu.

Ziyarete, Başkomiser Kadir Avcı, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Hasan Sökmen, Bolvadin Müftüsü Önder Özkan, şehit aileleri ve kurum müdürleri katıldı.

Şehitlikte, dua edildi.

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