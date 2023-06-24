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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar'dan kısa kısa

AA

Afyonkarahisar'dan kısa kısa

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'a kros ve kondisyon merkezlerinden biri olacak Saraydüzü Kamp Merkezinin kazandırılacağı bildirildi.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Afyonkarahisar Belediyesi'ne tahsis edilen kamp merkezinde incelemelerde bulundu.

500 bin metrekare alan üzerine kurulan kamp merkezinde bungalov evleri, gözlem kulesi, kır kahvesi, çocuk oyun alanları, yöresel ürünler satış yeri, otopark, spor salonu, futbol ve basketbol sahaları, yürüyüş yolları, kamelya, kır lokantaları, kır kahvesi, amfi tiyatro gibi üniteler tamamlandı.

İbadethane, bekçi kulübesi çevre ve yol düzenleme çalışmalarının ise devam ettiği kaydedildi.

Zeybek, bungalov evler, sosyal alanlar, kafeterya, yürüyüş yolları, halı saha, basketbol sahası, koşu parkurlarının olduğu nefis bir bölgesel kampı Afyonkarahisar'a kazandırmış olacaklarını belirtti.

- Bayırbucak Türkmenlerine yardım kamyonu gönderildi

Hayırseverler tarafından Bayırbucak Türkmenleri için toplanan yardımların yer aldığı kamyon dualarla yola çıktı.

Suriye'deki Bayırbucak Türkmenleri için yola çıkan gıda, giyim ve battaniye dolusu 1 kamyon yaşam malzemesi törenle uğurlandı.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, toplanan yaralara merhem olmasını temenni ederek hayırseverlere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Törene, Zeybek'in yanı sıra, İl Müftüsü Sinan Kazancı, Başkan Yardımcıları Süleyman Karakuş, Murat Öner, Benol Kaplan, Barış Dal ve Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mustafa Demirhüyük katıldı.

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