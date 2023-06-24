Afyonkarahisar'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Kara yollarının kesişme noktalarından biri olan Afyonkarahisar'da, Kurban Bayramı tatili için seyahat eden vatandaşlar nedeniyle araç yoğunluğu oluştu.

Tatilcilerin gidiş yolu Afyonkarahisar'da, Ankara ve Kütahya ile İstanbul tarafından gelmek isteyenler yoğunluğa neden oldu.

Özdilek Kavşağı olarak bilinen İzmir, Kütahya ve Ankara yollarının kesiştiği kavşakta, Afyonkarahisar Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri trafiğe müdahale ederek güvenli geçiş sağlamaya çalıştı.

Çevre yolunda bulunan otogar ve Organize Sanayi Bölgesi ile Akçin köyü ışıklı kavşaklarında da yoğunluk oluştu.

Polis ekipleri, bu bölgelerde de trafiğe müdahale ederek bekleme süresini azaltmak için çalışma yürüttü.

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