Afyonkarahisar'da "Deneyap Atölyesi Proje Şenliği" yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar'da "Deneyap Atölyesi Proje Şenliği" yapıldı

AA

Afyonkarahisar'da "Deneyap Atölyesi Proje Şenliği" yapıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Deneyap Atölyesi'nde eğitim alan öğrenciler, hazırladıkları projeleri düzenlenen şenlikte sergiledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezinde öğrenciler, tasarım-üretim, robotik kodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, havacılık ve uzay teknolojileri gibi alanlarda eğitimler aldı.

Burada öğrenciler, geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak tasarlanan dron projelerini düzenlenen şenlikte jüriye tanıttı.

Gençlik Hizmetleri Müdürü Ahmet Ertürk, programda, Deneyap Atölyesi'nin 3 yıl önce 185 öğrenciyle başladığını söyledi.

Bugün 75 öğrenciyle süreci tamamladıklarını aktaran Ertürk, "Bundan sonra ulusal ve uluslararası projeler hazırlayacağız. Bunu da yaptıktan sonra bizler Afyonkarahisar'da ilk defa Deneyap Atölyesi'nin mezunlarını vereceğiz." ifadesini kullandı.

Jürinin puanlaması sonrası öğrencilere sertifika verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

LGS'de tam puan alan ikiz kardeşler aynı lisede öğrenim görmek istiyor
YEREL HABERLER LGS'de tam puan alan ikiz kardeşler aynı lisede ...
Afyonkarahisar'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında ...
Afyonkarahisar'da inşaattan düşen işçi yaralandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da inşaattan düşen işçi yaralandı
Afyonkarahisar - Antalya kara yolunda bayram trafiği yoğunluğu
YEREL HABERLER Afyonkarahisar - Antalya kara yolunda bayram trafiği ...
Afyonkarahisar'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor
Afyonkarahisar'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'dan kısa kısa
Afyonkarahisar Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Bolvadin'de şehitlik ziyareti
YEREL HABERLER Bolvadin'de şehitlik ziyareti
Afyonkarahisar Vali Vekili Ali Rıza Çalışır, trafik denetimine katıldı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar Vali Vekili Ali Rıza Çalışır, trafik ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.