Bolvadin'den kısa kısa

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AFYONKARAHİSAR (AA) - Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kent merkezindeki denetimlerde, motosikletler ve sürücüleri denetlendi.

Evrak eksiği bulunan sürücülere 72 bin 328 lira cezai işlem uygulandı, ehliyetsiz, plakasız ve şase numarası olmayan motosikletler toplandı.

- Bolvadin Kaymakamı Bolat, huzurevini ziyaret etti

Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, huzurevinde kalanlarla bir araya geldi.



Huzurevi sakinleriyle sohbet eden Bolat'a ilçe protokolü de eşlik etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.