Afyonkarahisar'da traktör tekeri ile ot biçme makinesi arasına sıkışan kişi öldü

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bir kişi, traktör tekeri ile ot biçme makinesi arasına sıkışması sonucu hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Koçbeyli köyünde yaşayan Y.A, (54) 03 PA 106 plakalı traktörüyle Çayırlık mevkisindeki tarlasına ot biçmeye gitti.

Y.A, burada traktörün arkasına taktığı ot biçme makinesi ile tekerin arasına sıkışarak yaşamını yitirdi.



Gece saatlerinde telefonla babasına ulaşamayınca tarlaya giden S.A'nın durumu 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemesinin ardından Y.A'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



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