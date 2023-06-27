Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı'dan Kurban Bayramı mesajı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yiğitbaşı, mesajında, bayramların dayanışma ve yardımlaşma kültürünün güçlendirilmesine emsalsiz katkılar sağlayan müstesna bir gün olduğunu belirtti.

Huzur içinde bir bayram geçirme temennisinde bulunan Yiğitbaşı, şunları kaydetti:

"Sevginin, saygının, barış ve kardeşliğin yüreklerdeki coşkusunun arttığı bu mübarek Kurban Bayramı'nın milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Tüm milletimizin, kahraman gazilerimiz ve aziz şehitlerimizin ailelerinin ve Afyonkarahisarlı hemşerilerimin Kurban Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

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