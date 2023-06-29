Afyonkarahisar'da bayramlaşma programı düzenlendi

Demir yollarında neden taşlar olur?

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı yapıldı.

Vali Vekili Ali Rıza Çalışır, Taş Medrese'deki programda, il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Çalışır, yaptığı açıklamada, "Türk bayrağı altında ve huzur içinde bir bayram kutluyoruz. Kurban, aynı zamanda bir fedakarlığın ifadesidir." dedi.

Törende, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan, MHP Afyonkarahisar milletvekili Mehmet Taytak, İYİ Parti Afyonkarahisar milletvekili Hakan Şeref Olgun ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de konuşma yaparak, katılımcıların bayramını tebrik etti.

Çalışır ve il protokolü, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığındaki personelle bayramlaştı, Hava ve Polis Şehitliği'ndeki mezarlara karanfil bırakıp, dua etti.













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