Afyonkarahisar'ın tarihi ve turistik mekanı Frigya'da bayram yoğunluğu yaşanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar'ın tarihi ve turistik mekanı Frigya'da bayram yoğunluğu yaşanıyor

AA

Afyonkarahisar'ın tarihi ve turistik mekanı Frigya'da bayram yoğunluğu yaşanıyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinin 3 bin yıllık turistik bölgesi Frig Vadisi'nde Kurban Bayramı günlerinde yerli turistler yoğunluk oluşturdu.

Bayram tatilini Afyonkarahisar'daki termal otellerde değerlendirenler ile çevre iller Kütahya, Eskişehir, Uşak, Isparta ve Konya'dan gelen yerli turistler, Frigya'da zaman geçirdi.

Yerli turistler, Döğer beldesi ile Ayazini köyleri arasındaki Emre Gölü'nde tekne turu yaparken 25 kilometrelik Frig Yolu'ndaki tarihi mekanlar, anıt abideler, oyma kaya mezarları ve peri bacalarını gezerek bayramın keyfini sürüyor.

Döğer Belediye Başkanı Mehmet Demirel, AA muhabirine, Frigya'ya son yıllarda yapılan yatırımların bölgedeki turizm hareketliliğini artırdığını söyledi.

Kurban Bayramı günlerinde Frigya'ya yoğun ilgi olduğunu dile getiren Demirel, şöyle konuştu:

"Emre Gölü'ne gelirken yolda insanların araçlarıyla girmekte zorlandıklarını gördük. Çok yoğun kalabalık söz konusu. Araç plakalarının genelde il dışından olduğunu görüyoruz. Misafirlerimiz gölde tekne turu yapıyor, tarihi mekanlarda at ve deveyle geziyor. Bayramın 3'üncü günü olmasına rağmen Emre Gölü ve beldedeki tarihi mekanlara 10 binin üzerinde ziyaretçi geldiğini tahmin ediyoruz. Bayram sonrasında da yeni yatırımlarımız ve düzenlemelerimiz olacak. Turist sayısının sürekli artacağına inanıyoruz."

Demirel, Emre Gölü'ne yeni bir restoran tekne getirileceğini ve az bilinen tarihi mekanlar Asar Kale, Urumkuş ve farklı kaya mezarların tanıtımına ağırlık vereceklerini vurguladı.

- "Bölgeyi tam anlamıyla keşfetmek istiyoruz"

Eskişehir'den Frigya'yı gezmeye gelen Hülya Aktaş da bölgenin tarihi yapısını çok beğendiklerini dile getirdi.

Karavanla Emre Gölü'nde kamp yapacaklarını aktaran Aktaş, "Bugün bir günlük Frigya'da konaklayacağız. Eski bir medeniyet ve yerleşim yeri burası. Lokasyondaki peribacaları ve kiliseleri göreceğiz. Bölgeyi tam anlamıyla keşfetmek istiyoruz."dedi.

İstanbul'dan gelen Ayazini köyünde bir kafede bulduğu sazın tellerine dokunan Necati Bin ise Frigya'ya ilk kez geldiğini muazzam tarihinden çok etkilendiğini ifade etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Afyonkarahisar'da çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralayan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da çıkan silahlı kavgada iki kişi ...
Afyonkarahisar'da kardeşler arasındaki arazi kavgasında 9 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da kardeşler arasındaki arazi ...
Emekli kadın avukat, koruyucu ailesi olduğu küçük Aslı ile hayatını renklendirdi
YEREL HABERLER Emekli kadın avukat, koruyucu ailesi olduğu küçük ...
Afyonkarahisar'da şarampole devrilen minibüsteki 7 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da şarampole devrilen minibüsteki 7 ...
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı bayramlaşma programı düzenledi
YEREL HABERLER AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı bayramlaşma ...
Afyonkarahisar'da bayramlaşma programı düzenlendi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da bayramlaşma programı düzenlendi
Afyonkarahisar'da trafik kazalarında 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da trafik kazalarında 4 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu
Afyonkarahisar'da hasadına başlanan kirazda rekolte beklentisi yüksek
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da hasadına başlanan kirazda rekolte ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.