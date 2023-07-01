Afyonkarahisar'da "Cayrokopter" ile trafik denetimi yapıldı

Bunun adı tam bir canilik!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AFYONKARAHİSAR (AA) - Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı envanterine katılan hava aracı "Cayrokopter" ile Afyonkarahisar'da trafik denetimi gerçekleştirildi.



İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Emirdağ, Çay ve Bolvadin kara yollarında Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu denetledi.

Ekipler, Cayrokopter ile yaptığı denetimde, kural ihlali yapan araçları tespit ederek uygulama noktalarına bildirdi.

Kontrol noktasındaki güvenlik güçleri, kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uyguladı.

Belirlenen kontrol noktalarında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcular ayrıca, asayiş, emniyet kemeri, hız ihlali ve teknik konularda da incelendi.

Yetkililer, trafik ve asayiş hizmetlerinin kalitesinin ve etkinliğinin arttırılması için bu tür hava destekli denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.