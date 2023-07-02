Afyonkarahisar'da damada "eziyet" geleneği sürüyor

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, düğünde damada arkadaşları tarafından yapılan "erkek eziyeti" geleneği sürdürülüyor.

Dünyaevine giren damat, ilçede yıllardır süregelen düğün geleneğinde arkadaşlarının her isteğini yapmak zorunda kalıyor.

Peruk takılan, ruj sürülen ve kadın kıyafeti giydirilen damada sokak ortasında yemek yaptırılıyor. Yerleri süpüren damat, arkadaşlarına yemek ve baklava yediriyor.

Müzik eşliğinde oynayan damadın başına un dökülüp yumurta kırılıyor.

Gelenekteki eziyetin, kadının üstlendiği ev işlerinin zorluğunu oyun ve eğlenceyle anlatma adına yapıldığı belirtiliyor.

İlçede yapılan bir düğünde damat Ahmet Mangal, arkadaşları tarafından sokak ortasında yapılan "eziyet" sonrası tebrik edilip yumruklanarak evine gönderildi.

Damadın arkadaşlarından Niyazi Sivrikaya, gazetecilere, Sandıklı'da geleneksel olarak düzenlenen damada işkenceyi sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Sivrikaya, "Bu etkinliğin amacı ise damadın yenge hanımı üzmemesi. Etrafa zarar vermeden, taşkınlık çıkarmadan bu etkinlik ilçemizde yapılıyor." dedi.





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