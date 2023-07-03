Afyonkarahisar'dan kısa kısa

AFYONKARAHİSAR (AA) - İhsaniye'nin Kıyır köyünde şenlik düzenlendi.
Kıyır Köyü'ndeki yayladaki şenlikte, güreş ve sportif etkinlikler yapıldı.
Şenliğe, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı.
- Bolvadin'de trafik denetimi
Bolvadin'de Kurban Bayramı tatili süresince trafik denetimi yapıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 günlük tatil süresince bölgede yaptığı denetimlerde 512 araç ile 2 bin 821 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinde kimlik sorgulaması yapıldı. Denetimde ekipler durdurdukları araçlardaki sürücü ve yolculara su ve meyve suyu başta olmak üzere çeşitli ikramlarda da bulunarak bayramlaştı.