Afyonkarahisar'dan kısa kısa

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AFYONKARAHİSAR (AA) - İhsaniye'nin Kıyır köyünde şenlik düzenlendi.

Kıyır Köyü'ndeki yayladaki şenlikte, güreş ve sportif etkinlikler yapıldı.

Şenliğe, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı.

- Bolvadin'de trafik denetimi

Bolvadin'de Kurban Bayramı tatili süresince trafik denetimi yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 günlük tatil süresince bölgede yaptığı denetimlerde 512 araç ile 2 bin 821 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinde kimlik sorgulaması yapıldı. Denetimde ekipler durdurdukları araçlardaki sürücü ve yolculara su ve meyve suyu başta olmak üzere çeşitli ikramlarda da bulunarak bayramlaştı.



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