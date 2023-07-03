Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek, personeliyle bayramlaştı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Kurban Bayramı tatili sonrası ilk mesai gününde personeliyle bayramlaştı.



Zeybek, bayramlaşmanın ardından yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatili süresince mesai harcayan personeline teşekkür etti.

Personeline iyi dilek temennilerinde bulunan Zeybek, şunları kaydetti:

"Afyonkarahisar Belediyesi, büyük bir ailedir. Hizmetleri hep birlikte şehrimize kazandırdık. Bu bir ekip işi. Hepinizden Allah razı olsun. Hepiniz gayret sarf ediyorsunuz. Şehrimizdeki değişim ve gelişimi dışardan gelen ve gören insanlar çok daha fazla biliyor ve takip ediyor. Afyonkarahisar'ın gelişmesi, güzelleşmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Bayramlaşma programına, Zeybek'e Belediye Başkan Yardımcıları Benol Kaplan, Barış Dal ve Murat Öner eşlik etti.



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