Afyonkarahisar'da akaryakıt istasyonunda bulunan para, Hataylı depremzedeye teslim edildi

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki akaryakıt istasyonunda parasını düşüren Hataylı depremzedenin parası teslim edildi.

İzmir'den memleketi Hatay'a doğru otomobiliyle yola çıkan depremzede Turan Demirtaş, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bir akaryakıt istasyonuna girdi.

Burada cebinden bir miktar döviz ve lira düşüren Demirtaş, aracıyla yoluna devam etti.

Akaryakıt istasyonu çalışanı Ömür Çetni, düşürülen parayı bularak iş yeri sahibi Lütfü Ayyıldız'a teslim etti.

Demirtaş, yolda parasını düşürdüğünü fark edince istasyonla telefonla iletişime geçti.

İş yeri sahibi Ayyıldız, düşürdüğü paranın kendilerinde olduğunu Demirtaş'a söyledi.

Akaryakıt istasyonuna dönerek parasını teslim alan Demirtaş da çalışan Çetni'yi ödüllendirdi.



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