Afyonkarahisar Belediyesi haşereyle mücadele çalışmasını sürdürüyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediyesi ekiplerinin kentte çevre ve halk sağlığını korumak için sinek ve haşerelere yönelik mücadele çalışmasının sürdüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin kentteki 58 mahallenin tamamında hem larva hem de uçkunla mücadeleye devam ettiği belirtildi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilaçlama çalışmalarını sabah ve akşam olmak üzere düzenli periyotlarda yaptığı aktarılan açıklamada, "Ekiplerimiz vektörel mücadele çalışmalarında Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı biyosidal ürünlerle sabah saatlerinden başlayarak gece geç saatlere kadar ilaçlama yapıyor. Vektörel mücadele ekipleri sivrisinek üreme kaynağı olan durgun su birikintilerine, rögarlar, fosseptik, bataklık, kanal, mazgal, su havuzları, süs havuzları, kullanılmayan yüzme havuzları gibi kaynakları ilaçlıyor. Karasinek için de ayrıca çöp konteynerleri düzenli olarak ilaçlanırken kanal içlerinde de uçkun ve larva mücadelesi yapılıyor." ifadesi kullanıldı.





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