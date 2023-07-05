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Milli muaythai sporcusu Kübra Kocakuş, Avrupa Oyunları'ndaki ikinciliğine sevinmedi:

AA

Milli muaythai sporcusu Kübra Kocakuş, Avrupa Oyunları'ndaki ikinciliğine sevinmedi:

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Milli muaythai sporcusu Kübra Kocakuş, sakatlığına rağmen 20 günde hazırlandığı 3. Avrupa Oyunları'nda kazandığı gümüş madalyaya sevinmedi.

Dövüş sporlarına 2015'te başlayan 26 yaşındaki Kocakuş, Türkiye derecelerinin yanı sıra, milli sporcu olduğu 2021 ve daha sonraki yıllarda muaythai ve kick boksta Dünya, Avrupa ve İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyonluklara imza attı.

Girdiği bütün turnuvalarda 60 civarında madalya alan Kocakuş, 2 aylık sakatlık sonrasında 20 günlük sürede antrenörüyle sıkı çalışma sonrası Polonya'nın Krakow şehrindeki 3. Avrupa Oyunları'nda Macar ve Belçikalı rakiplerini yenerek adını finale yazdırdı.

Finalde Estonyalı rakibine yenilerek gümüş madalyayla yurda dönen Kocakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa ikinciliğiyle ne kadar gururlansa da aslında çok üzüldüğünü söyledi.

Kübra Kocakuş, 2021 ve 2022'de dünya şampiyonluğunun yanı sıra 2022'de Avrupa şampiyonu olduğunu dile getirerek, "Bu birinciliklerden sonra kazandığım ikincilik üzücü aslında. Turnuvadan yaklaşık 2 ay önce çapraz bağlarımdan sakatlık yaşadım. Bu birçok sporcunun sporu bırakmasına neden oluyor ama ben sadece 20 gün antrenman yaparak karşılaştığım bütün rakiplerime Türk'ün gücünü gösterdim. Bana göre aslında şampiyon bendim ama ikincilik oldu. Elimden geleni yaptığımı düşünüyorum." diye konuştu.


- "Şimdiye kadar hiç ikinci olmamıştım"


Kocakuş, yıl içerisinde dünyanın en iyi sporcularının katılacağı Suudi Arabistan'daki 2023 Dünya Dövüş Oyunları ile Portekiz'deki Kick Boks Dünya Şampiyonası'na hazırlandığını anlattı.

İki organizasyonda da şampiyon olarak Türk bayrağını göndere çektirmek istediğini belirten Kocakuş, "Şimdiye kadar hiç ikinci olmamıştım. Bu yıl 3. Avrupa Oyunları'nda bunun hüznünü yaşıyorum. Antrenörümle Afyonkarahisar'da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Elimden gelenin en iyisini yapmak için çalışıyorum." ifadelerini kullandı.


- Antrenör Öner: "Kübra, sakatlık geçirmeseydi şampiyon olurdu"


Milli Takım Antrenörü Berkan Öner de milli sporcu Kübra'yla 6 yıldır çalıştığını ve katıldığı turnuvalarda başarılı performans grafiğinin olduğunu kaydetti.

Katılacağı bütün organizasyonlarda şampiyonluğun en büyük adayının yine Kübra olacağına dikkati çeken Öner, "3. Avrupa Oyunları'nda ikinci olduk ama yıl içerisinde katılacağımız 2 turnuvada da şampiyonluğu inşallah Türkiye'ye getireceğiz. Kübra, sakatlık geçirmeseydi, final maçında sayıya bile kalmadan şampiyon olurdu." diye konuştu.

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