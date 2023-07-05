Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY üyeliğinden yakalanan şüpheli tutuklandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üyeliğinden gözaltına alınan kadın şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, aranan örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan 2016'da Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında işlem yapılan ve aranması bulunan sözde mahrem imam G.A, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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