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Afyonkarahisar'da "2. Baba-Çocuk Kampı" düzenlenecek

AA

Afyonkarahisar'da valilik, belediye ile Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü işbirliğinde, "2. Baba-Çocuk Kampı" düzenlenecek.

Afyonkarahisar'da "2. Baba-Çocuk Kampı" düzenlenecek

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da valilik, belediye ile Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü işbirliğinde, "2. Baba-Çocuk Kampı" düzenlenecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde hafta sonu yapılacak kampa 250 kişinin kayıt yaptırdığı, kayıt ücretlerinin ise AFAD ve Türk Kızılay aracılığıyla depremzedelere yardım amacıyla kullanılacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, "2. Baba-Çocuk Kampı"na gösterilen ilgiden duyduğu mutluluğu ifade etti.

Belediyenin ailelere yönelik sosyal aktiviteler düzenlemeye devam ettiğini aktaran Zeybek, "Bu kamptaki amacımız baba-çocuk ilişkisini güçlendirmek, aileler arası sosyal ilişkilerin ve dostlukların pekişmesini sağlamak. Bunun yanı sıra,11 ili etkileyen depremlerin ardından yaşanan afetin olumsuz etkilerini çocuklarımızın zihninden azaltmak istiyoruz. Onların geleceğe umutla bakmaları bilincini oluşturmaya yardımcı olmak istiyoruz. Çocuklarımızı depremin olumsuz etkilerinden uzaklaştıracak keyifli ve eğitici bir kamp düzenleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Öte yandan 3 gün sürecek organizasyon kapsamında, sportif etkinlikler, çeşitli zeka oyunları, açık hava sineması ve gezi etkinlikleri düzenleneceği belirtildi.

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