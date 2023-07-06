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        Afyonkarahisar'da husumetlisinin tabancayla vurduğu kişi öldü

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 10:46
        Afyonkarahisar'da husumetlisinin tabancayla vurduğu kişi öldü

        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da husumetlisinin tabancayla vurduğu kişi hayatını kaybetti.

        İddiaya göre, B.S.E. (35), merkeze bağlı Sülümenli beldesinde karşılaştığı ve aralarında husumet bulunan B.Ş. (28) ile tartıştı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.S.E, tabancayla B.Ş'ye ateş etti.

        Yaralanan B.Ş, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kaçan şüpheli B.S.E'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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