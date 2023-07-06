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        Afyonkarahisar'da sırtından bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı

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        Giriş: 06.07.2023 - 14:53
        Afyonkarahisar'da sırtından bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı

        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde evinde sırtından bıçaklanarak hastaneye kaldırılan kişi taburcu edildi.

        Alınan bilgiye göre, Bademli Mahallesi'nde yaşayan S.Ç, (82) evinde tartıştığı bir kadın tarafından sırtından bıçaklandı.

        Kadının kaçtığı olayda, ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla, Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.Ç, tedavisin ardından taburcu edildi.

        Polis ekipleri, S.Ç'yi bıçaklayan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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