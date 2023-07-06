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        Afyonkarahisar Belediyesinin asfaltlama çalışmaları sürüyor

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        Giriş: 06.07.2023 - 15:09
        Afyonkarahisar Belediyesinin asfaltlama çalışmaları sürüyor

        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediyesi ekipleri, 3 mahallede sıcak asfalt çalışmalarına başladı.

        Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Orhangazi, Osmangazi ve Yeşilyurt mahallelerinde sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

        Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de ekiplerin Orhangazi Mahallesi'ndeki yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını inceledi, Yol ve Asfalt Birim Sorumlusu Onur Sürüç'ten bilgi aldı.

        Zeybek, burada yaptığı açıklamada, bu yıl sağanak nedeniyle mahallerdeki asfaltlama çalışmalarının çift vardiya yapıldığı söyledi.

        Altyapı çalışmaları tamamlanan mahallelerde asfaltlama çalışmalarının başladığını dile getiren Zeybek, şöyle konuştu:

        "Orhangazi, Osmangazi ve Yeşilyurt Mahallelerinde alt yapıyı tamamladık, sıcak asfalta başladık. Yenice, Mareşal Fevzi Çakmak ve Fatih Mahallemizde yol çalışmaları hızla devam ediyor. Hummalı bir şekilde yol, kaldırım ve bordür çalışması yapılıyor."

        Zeybek, asfalt ekiplerine ikramda bulundu.

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