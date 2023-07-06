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        Afyonkarahisar'dan kısa kısa

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        Giriş: 06.07.2023 - 15:48
        Afyonkarahisar'dan kısa kısa

        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da asayiş toplantısı yapıldı.

        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nın başkanlığındaki toplantıya, Vali Yardımcısı Ali Rıza Çalışır, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ve İl Jandarma Komutanı Yılmaz Kırgel, katıldı.

        Toplantının ardından Yiğitbaşı, emniyet ve jandarma personeline özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti.

        - Sandıklı'da yaz spor okulları açıldı

        Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün, ilçedeki yaz spor okullarının açılışına katıldı.

        İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından "Yaza Hareketli Giriyoruz" sloganıyla tatil dönemine giren çocukların boş zamanlarını değerlendirmeleri ve sağlıklı gelişme için farklı spor branşlarındaki yaz spor okulları açılışı, Miralay Reşatbey İlkokulu'nun bahçesinde yapıldı.

        Törene, Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Araz, ilçe protokolü, antrenörler, veliler ve çocuklar katıldı.

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