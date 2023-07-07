Afyonkarahisar'da "huzur uygulaması" devam ediyor
Afyonkarahisar'da polis ekipleri, kentin birçok noktasında "Huzur-03 Uygulaması"nı sürdürüyor.
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da polis ekipleri, kentin birçok noktasında "Huzur-03 Uygulaması"nı sürdürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 880 kişinin sorgulaması yapıldı, 203 araç kontrol edildi.
Ekipler, araması bulunan 2 hükümlüye işlem yaptı, 9 sürücüye ilgili trafik kanununa göre 29 bin 709 lira ceza uyguladı.
Öte yandan 2 kişiye askere alma kanunuyla ilgili de tebligat yapıldığı bildirildi.