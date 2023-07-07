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        Afyonkarahisar'da "huzur uygulaması" devam ediyor

        Afyonkarahisar'da polis ekipleri, kentin birçok noktasında "Huzur-03 Uygulaması"nı sürdürüyor.

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 11:56
        Afyonkarahisar'da "huzur uygulaması" devam ediyor

        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da polis ekipleri, kentin birçok noktasında "Huzur-03 Uygulaması"nı sürdürüyor.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 880 kişinin sorgulaması yapıldı, 203 araç kontrol edildi.

        Ekipler, araması bulunan 2 hükümlüye işlem yaptı, 9 sürücüye ilgili trafik kanununa göre 29 bin 709 lira ceza uyguladı.

        Öte yandan 2 kişiye askere alma kanunuyla ilgili de tebligat yapıldığı bildirildi.

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