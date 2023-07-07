Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Afyonkarahisar'da otomobil ile tarım aracı çarpıştı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 11:59
        Afyonkarahisar'da otomobil ile tarım aracı çarpıştı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobil ile "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        A.K. (39) idaresindeki 06 CSV 030 plakalı otomobil, çevre yolu otogar karşısında, sürücüsü henüz tespit edilemeyen tarım aracıyla çarpıştı.

        Kazada, sürücü A.K. ile otomobildeki N.A. (57), N.A. (26), S.K. (36), E.A. (29) ve tarım aracındaki C.Ö. (42) ile R.Y. (57) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan C.Ö. ile R.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Emirdağ'da mahalle ve çarşı bekçileri emniyet teşkilatının gözü kulağı oldu
        Emirdağ'da mahalle ve çarşı bekçileri emniyet teşkilatının gözü kulağı oldu
        Gündüz silahla dolaştığı ihbar edilen şahsı polis gece düğünde yakaladı
        Gündüz silahla dolaştığı ihbar edilen şahsı polis gece düğünde yakaladı
        İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Refüje girip ağaçları yıkan otomobilde anne ve oğlu yaralandı
        Refüje girip ağaçları yıkan otomobilde anne ve oğlu yaralandı
        İGM ağustos ayı çalışmaları başladı
        İGM ağustos ayı çalışmaları başladı
        Afyonkarahisarlı tekvandocular Türkiye Şampiyonası yolunda
        Afyonkarahisarlı tekvandocular Türkiye Şampiyonası yolunda