Sandıklı'dan kısa kısa

AFYONKARAHİSAR (AA) - Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün, ilçedeki güçlendirme çalışmaları süren okullarda incelemede bulundu.

Sülün, inşaat çalışmaları devam eden Hüdai Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Okul ziyaretlerinde Sülün'e İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt ve Özel İdare Müdürü Halil Arslan eşlik etti.

- Sandıklı Kaymakamı Sülün, yaz kampını ziyaret etti

Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün, Türk Telekom Fen Lisesi YKS Yatılı Yaz Kampına ziyarette bulundu.

Sülün ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt, yatılı yaz kurslarıyla ilgili okul yöneticilerinden bilgi aldı.

Öğrencilerle sohbet eden Sülün, kursların açılmasında emeği geçen okul yöneticileri ve öğretmenlere teşekkür etti.