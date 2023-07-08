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        Dinar'da asayiş

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        Giriş: 08.07.2023 - 12:30
        Dinar'da asayiş

        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kentte yaşanan motosiklet hırsızlığı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, yaptığı çalışma sonucunda belirlenen adreslere yaptığı operasyonda, 2 çalıntı ve biri de tescilsiz 3 motosiklet buldu.

        Operasyonda, E.B, İ.A, M.A.B, R.D. ile M.Ç. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.B. ile M.Ç. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Dinar'da uyuşturucu operasyonu

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, bir miktar metamfetamin ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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