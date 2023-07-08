Dinar'da asayiş

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kentte yaşanan motosiklet hırsızlığı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı çalışma sonucunda belirlenen adreslere yaptığı operasyonda, 2 çalıntı ve biri de tescilsiz 3 motosiklet buldu.

Operasyonda, E.B, İ.A, M.A.B, R.D. ile M.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.B. ile M.Ç. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Dinar'da uyuşturucu operasyonu

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, bir miktar metamfetamin ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.