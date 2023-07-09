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        Afyonkarahisar'da temel kazısında lahit bulundu

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        Giriş: 09.07.2023 - 12:53
        Afyonkarahisar'da temel kazısında lahit bulundu

        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bina temeli kazısında antik döneme ait olduğu değerlendirilen kırık lahit bulundu.

        Dinar-Denizli kara yolunun 10. kilometresi Aktoprak mevkisindeki Galericiler Sitesi inşaatı için temel kazıldığı sırada, kepçe operatörü kırık lahde rastladı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü ile jandarma ekipleri gönderildi.

        Ekiplerin incelemesi sonucu, jandarma gözetiminde kırık lahit parçaları alandan alınarak ilçedeki depoya konuldu.

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