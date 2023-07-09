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        Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesinin 24. kuruluş yıl dönümünü kutlandı

        AA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 13:59
        Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesinin 24. kuruluş yıl dönümünü kutlandı

        AFYONKARAHİSAR (AA) - Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi üyeleri, kuruluşunun 24. yılı dolayısıyla bir araya geldi.

        Dernek Başkanı Hakan Erdoğan, Burmalı Mahallesi'ndeki dernek binasındaki programda yaptığı konuşmada, 24. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla katılım sağlayan üyelerine teşekkür etti.

        Afyonkarahisar'da 1999 yılında kurulan derneklerinin görme engelli bireylere güzel hizmetler sunduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

        "Derneğimiz bugüne kadar kamu kuruluşları arasında köprü vazifesi görmüştür. Bu 24 yıl içerisinde çok güzel faaliyetler yaptık. Altınokta Körler Derneğinin Afyonkarahisar'da kurulmasında görev alan herkese teşekkür ediyoruz. Vefat eden kurucu üyelerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz."

        Programda ayrıca vefat eden dernek üyeleri için Mevlit-i Şerif okundu, yemek ikramı yapıldı.

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