Afyonkarahisar'da "2. Baba-Çocuk Kampı" sona erdi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Valilik, Belediye ile Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü işbirliğinde düzenlenen "2. Baba-Çocuk Kampı" ödül töreniyle sona erdi.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ndeki termal altyapıya sahip Uluslararası Kamp Karavan Alanı'ndaki kampa katılan 250 aile, sportif etkinliklerle yarışmalara katıldı. Kamp, ödül töreniyle tamamlandı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, AA muhabirine, 2. Afyonkarahisar Baba-Çocuk Kampının iki gün boyunca dopdolu geçtiğini söyledi.

Çocukların doğa içinde babalarıyla zaman geçirdiklerini dile getiren Akülke, "Bugün kampımızdaki etkinliklerimizin final ve takım oyunlarını gerçekleştirdik. Baba ve çocuklar, oyunlarda risk aldılar, beraber karar verdiler. Yarışmaların tamamı sonuçlandı. Ödül töreninde de baba ve çocuklar karşılıklı birbirlerine madalyalarını taktı. Çok güzel bir günü geride bıraktık." dedi.

Akülke, ilerleyen yıllarda Afyonkarahisar'daki baba çocuk kampını rekor katılımla yapmayı planladıklarını ifade etti.