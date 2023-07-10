Afyonkarahisar'da yerli ve yabancı 80'den fazla futbol kulübü kamp yapacak

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yurt içi ve yurt dışından 80'in üzerinde futbol kulübünün kentte kamp yapacağını belirtti.

Zeybek, Zafer Stadı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kamp döneminde Kocatepe Spor Kompleksi'ni tercih edecek futbol kulüpleri için hazırlıklarının tamamlandığını söyledi.

Kulüplerin gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkından dolayı Afyonkarahisar'ı tercih ettiğini dile getiren Zeybek, şöyle konuştu:

"Teknik direktörler, sıcaklık farkından dolayı takım oyuncularının diri kaldığını belirtiyor, kompleksteki antrenman sahalarının bakımlı ve güzel olduğunu dile getiriyor. Burada 13 çim ile 2 sentetik saha ve 15 bin kişilik Zafer Stadı bulunuyor. Geçtiğimiz yıllarda 80 ila 100 futbol kulübü Afyonkarahisar'da kamp yapıyordu. Bu yıl ise yurt dışından futbol kulüplerinin tercih ettiği bir konumdayız. Fas, Tunus, Cezayir, Katar ve Suudi Arabistan'dan takımlar, Afyonkarahisar'da olacak."

- "Kampla birlikte yaşanan hareketlilik Afyonkarahisar ekonomisini canlandırıyor"

Zeybek, yurt içinden 1. Lig ekiplerinden Altay'ın Afyonkarahisar'da kampta olduğunu belirterek, bugün de Kocaelispor'un kente geleceğini vurguladı.

Saraydüzü Ormanlık Alanı'na da 500 bin metrekarelik kros alanı yaptıklarını aktaran Zeybek, "Orada koşu parkurları, basketbol sahaları, amfi tiyatro, bungalov evler ve piknik alanları olacak. Afyonkarahisar'a kampa gelen futbol kulüplerimiz de orada oyuncularına hem koşu hem kondisyon yaptıracak. Bu konuda şehrimizin gelişmesi ve öne çıkması için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.