Afyonkarahisar'da ormanlık alanlarda ateş yakmak 30 Eylül'e kadar yasaklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da 30 Eylül'e kadar belirlenen ormanlık alanlarda ateş yakmanın yasaklandığı duyuruldu.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı ve Afyonkarahisar Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunu'nun kararına istinaden kentteki hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesine bağlı olarak orman yangınlarında artış olabileceği düşünüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "12 Temmuz'dan 30 Eylül'e kadar, Afyonkarahisar il ve ilçelerinde isimleri ve mevkileri belirlenen piknik ve mesire yerlerinde olası orman yangınlarının önlenmesi amacıyla işi ve ikameti gereği ormanlarımızın tamamında anız, bağ-bahçe temizliği ile mangal, semaver gibi her türlü ateş yakmak yasaklanmıştır." ifadesi kullanıldı.