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        Afyonkarahisar'da peyzaj çalışmaları sürüyor

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        Giriş: 11.07.2023 - 14:51
        Afyonkarahisar'da peyzaj çalışmaları sürüyor

        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediyesi kentteki yeşil alanlara 130 bin farklı türden çiçek ekimi yapıyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yeşil alanlar, parklar, refüjler ve kavşak noktalarında çiçekleme çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

        Açıklamada ifadesine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar'ın yaz aylarının gelmesiyle rengarenk bir görünüme kavuştuğu ifade edildi.

        Afyonkarahisar'ı yeşil alan konusunda örnek bir kent yapmayı hedeflediklerini aktaran Zeybek, "130 bin çiçeği toprakla buluşturduk. Parklarımızı adeta çiçek bahçesine çevirdik. Amacımız vatandaşlarımızın aileleriyle parklarda hoşça vakit geçirmesini sağlamak." ifadesini kullandı.

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