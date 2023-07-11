Afyonkarahisar'da parkın kapısına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde parkın kapısına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
M.G. (43) idaresindeki 03 AEZ 578 otomobil, ilçeye bağlı Akharım beldesinde bir parkın kapısına çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobildeki A.G. (79) M.K. (71), A.G. (55) ile R.G. (22) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.