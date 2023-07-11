DEVA Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Daylık, görevinden ve partisinden istifa etti

AFYONKARAHİSAR (AA) - DEVA Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Kadir Daylık, görevinden ve partisinden istifa ettiğini bildirdi.

Daylık, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede yeni bir umut, oluşum ve alternatif olabilmek için DEVA Partisi'nde yaklaşık 3 yıldır kurucu il başkanı olarak görev yaptığını belirtti.

Siyasi fikir ayrılığına düştüğü partisinde yanlış siyasi politikaların izlendiğini aktaran Daylık, şunları kaydetti:

"Genel merkezin değişmeyen yönetim kadrosu, geleceğe dair parti politikalarındaki belirsizlik ve tekrarlanabilecek yanlış kararlar nedeniyle DEVA Partisi'nde başlatmış olduğum aktif siyasi hayatımı noktalamam gerektiğine inandım. Bu ve benzer sebeplerle partiden kendi isteğimle ayrıldığımı kamuoyuna duyuruyorum."

Daylık, bundan sonraki süreçte farklı platformlarda fikir üretmeye, Afyonkarahisar ve ülkeye hizmet etmeye devam edeceğini ifade etti.