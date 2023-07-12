Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Afyonkarahisar'da kaldırım yenileme çalışması yapılıyor

        Afyonkarahisar Belediyesi, kentte kaldırım yenileme çalışmalarına başladı.

        AA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 11:53
        Afyonkarahisar'da kaldırım yenileme çalışması yapılıyor

        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediyesi, kentte kaldırım yenileme çalışmalarına başladı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Ordu Bulvarı ve Yeşilyol'da aydınlatma projesi kapsamında alt yapı ve kazı çalışmalarından sonra deformasyona uğrayan kaldırımların söküldüğü belirtildi.

        Kaldırımların daha sağlam ve modern görünüme sahip olması için beton parke ve bordür taşları döşendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Üst yapı seferberliği kapsamında kendi tesisimizde ürettiğimiz taşlar yollarımızı süslemeye devam ediyor. İhtiyaç duyulan güzergahlarda kaldırımlar yenileniyor. Kaldırımlara döşenen taşlar Yüntaş'a ait parke fabrikasında üretilirken, söz konusu caddelerden sökülen doğal parke taşları ise şehrimizin farkı bölgelerinde değerlendirilecek. Yaklaşık 16 bin metrekare alanı kapsayan Ordu Bulvarı ve Yeşilyol'daki kaldırımların yanı sıra önümüzdeki süreçte şehrimizin farklı noktalarında da kaldırım yenileme çalışmalarına devam edilecek."

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Emirdağ'da mahalle ve çarşı bekçileri emniyet teşkilatının gözü kulağı oldu
        Emirdağ'da mahalle ve çarşı bekçileri emniyet teşkilatının gözü kulağı oldu
        Gündüz silahla dolaştığı ihbar edilen şahsı polis gece düğünde yakaladı
        Gündüz silahla dolaştığı ihbar edilen şahsı polis gece düğünde yakaladı
        İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Refüje girip ağaçları yıkan otomobilde anne ve oğlu yaralandı
        Refüje girip ağaçları yıkan otomobilde anne ve oğlu yaralandı
        İGM ağustos ayı çalışmaları başladı
        İGM ağustos ayı çalışmaları başladı
        Afyonkarahisarlı tekvandocular Türkiye Şampiyonası yolunda
        Afyonkarahisarlı tekvandocular Türkiye Şampiyonası yolunda