Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Afyonkarahisar'da aranan ve çeşitli suçlardan hükümlü 7 kişi yakalandı

        AA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 14:43
        Afyonkarahisar'da aranan ve çeşitli suçlardan hükümlü 7 kişi yakalandı

        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da aranan ve çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Kentte 30 ekip ve 80 personelin katılımıyla 16 adrese operasyon düzenledi.

        Operasyonda, aranan ve haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlülerden 6'sı cezaevine teslim edildi, 1'i ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Emirdağ'da mahalle ve çarşı bekçileri emniyet teşkilatının gözü kulağı oldu
        Emirdağ'da mahalle ve çarşı bekçileri emniyet teşkilatının gözü kulağı oldu
        Gündüz silahla dolaştığı ihbar edilen şahsı polis gece düğünde yakaladı
        Gündüz silahla dolaştığı ihbar edilen şahsı polis gece düğünde yakaladı
        İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Refüje girip ağaçları yıkan otomobilde anne ve oğlu yaralandı
        Refüje girip ağaçları yıkan otomobilde anne ve oğlu yaralandı
        İGM ağustos ayı çalışmaları başladı
        İGM ağustos ayı çalışmaları başladı
        Afyonkarahisarlı tekvandocular Türkiye Şampiyonası yolunda
        Afyonkarahisarlı tekvandocular Türkiye Şampiyonası yolunda