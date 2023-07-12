Afyonkarahisar'da aranan ve çeşitli suçlardan hükümlü 7 kişi yakalandı
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da aranan ve çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Kentte 30 ekip ve 80 personelin katılımıyla 16 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, aranan ve haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlülerden 6'sı cezaevine teslim edildi, 1'i ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.