Afyonkarahisar'da "Atatürk Kültür Merkezi" restore ediliyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediyesinin tarihi Atatürk Kültür Merkezi'nde restorasyon çalışması başlattığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, tarihi yapıları gün yüzüne çıkarmak ve gelecek nesillere miras bırakmak adına gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Belediyenin kentteki tarihi yapıları yürüttüğü restorasyon çalışmalarıyla koruma altına aldığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Evlendirme dairesi olarak kullanılan 120 yıllık Atatürk Kültür Merkezi binası, yenileme çalışmaları ardından hem çok işlevsel hale gelecek hem de tarihi yolculuğunu sürdürecek. Güçlendirme çalışması ile binanın dayanıklılığı artırılacak. Çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de Osmanlı Devleti'nin son dönem yapısı Atatürk Kültür Merkezinin daha önce pek çok kurum tarafından farklı amaçlarla kullanıldığını hatırlatarak, "120 yıllık tarihi bir miras olarak günümüze gelen bu yapımızdaki çalışmamız bittiğinde çok amaçlı, işlevsel şekilde kullanılabilecek bir bina olarak hizmet verecek. Aslına uygun olarak tarihi dokusuna zarar vermeden yaptığımız restorasyon çalışmamızı kısa sürede tamamlayacağız." ifadesini kullandı.