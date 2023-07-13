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        Afyonkarahisar'da bir kadın ormanda bıçaklanarak yaralanmış olarak bulundu

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        Giriş: 13.07.2023 - 12:47
        Afyonkarahisar'da bir kadın ormanda bıçaklanarak yaralanmış olarak bulundu

        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da bir ormanda karnından bıçaklanarak ağır yaralanmış halde bulunan kadın hastanede tedavi altına alındı.

        Kent Ormanı'nda bulunan A.D. ile G.Ö, bölgenin farklı bir noktasında bağrışma sesi duydu.

        Sesin geldiği yöne giden ikili, M.C.E'yi (19) karnından bıçakla yaralanmış olarak buldu.

        Kadın, bu kişilerce otomobille Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ameliyata alınan kadının, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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