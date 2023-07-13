Afyonkarahisar'da "Dünden Bugüne Yargıda 15 Temmuz" konferansı düzenlendi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "Dünden Bugüne Yargıda 15 Temmuz" konferansı yapıldı.

Atatürk Kongre Merkezi'ndeki konferansta konuşan Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Kübra Teymur, 15 Temmuz'un devlet ve milletin aydınlık geleceğine yöneltilmiş en alçak darbe girişimlerinden biri olduğunu söyledi.

Kadın erkek çocuk yaşlı demeden hür ve cesur yürekli milyonlarca insanın meydanlarda verdiği mücadeleyle darbe girişiminin bertaraf edildiğini dile getiren Teymur, şöyle konuştu:

"Elbette o gecenin kahramanları, bu aziz milletin tek tek her bir ferdidir. O gece tarihe gömülen ihanet sahipleri ise 7 yıldır bağımsız Türk yargısının ellerinde adalete hesap veriyorlar. Hak ettikleri cezaları aldıklarından yahut alacaklarından hiç şüphemiz yok, hiç kimsenin de şüphesi olmasın. Yargı, her zaman en adil kararı verecektir."

Programda, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş ile AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından AKÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Fişne'nin moderatörlüğünde Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner'in "Dünden Bugüne Yargıda 15 Temmuz" konulu bir konferans gerçekleştirildi.

Konferansa, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve davetliler katıldı.