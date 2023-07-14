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        Afyonkarahisar'da "Anadoluyuz Biz Projesi" gezisi düzenlendi

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        Giriş: 14.07.2023 - 13:53
        Afyonkarahisar'da "Anadoluyuz Biz Projesi" gezisi düzenlendi

        AFYONKARAHİSAR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Anadoluyuz Biz Projesi" kapsamında Balıkesir'den gelen 40 genç, Afyonkarahisar'ı gezdi.

        Gençler, rehber eşliğinde Afyonkarahisar Müzesi inceledi, Tınaztepe Yurdu'nda depremzedelerle bir araya geldi.

        Daha sonra gençler, Kocatepe Spor Kompleksi'ndeki yapılan branşları gördü, sporcularla tanıştı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Kamil Miras Yurdu'nda gençlerle söyleşide bir araya geldi.

        Projenin amacının kültürel paylaşım, birlik ve beraberliğin güçlenmesi olduğunu aktaran Kasapoğlu, "Balıkesir'den gelen gençler, Afyonkarahisar'ı gezip gördüler ve burada etkileşimde bulundular. Ben bu bağlamda Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, mesai arkadaşlarıma ve projeye katılan gençlere tüm kalbi duygularımla teşekkür ederim."ifadesini kullandı.

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