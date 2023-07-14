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        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 17:00
        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yiğitbaşı, mesajında, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ezelden beridir hür yaşamış bir milletin azim ve kararlılığıyla akamete uğratıldığını belirtti.

        15 Temmuz gecesinin bir kahramanlık destanına dönüştüğünü aktaran Yiğitbaşı, şunları kaydetti:

        "15 Temmuz, ülkemizi karanlık bir geleceğin eşiğine bırakma ve her türlü vesayet ve ihanet odaklarının bir milletin gelecek yüzyıllarını çalma girişimi olarak tarihe geçmiştir. Aynı gece yüz yıllardır Anadolu topraklarında inandığı değerler ve inançlar doğrultusunda tam bağımsız yaşamış aziz milletimizin bu hayasızca akına karşı göğsünü siper ederek direnmesi ve milletin gücünü yeniden tüm dünyaya duyurmuştur. 15 Temmuz, vatanı, bayrağı ve istiklali uğruna çetin mücadeleler vererek mukaddes değerlerini canı pahasına muhafaza eden bir milletin, bu kez tank ve namlulara karşı omuz omuza vererek vatanını yeni bir geleceğin eşiğine bıraktığı gecedir."

        Yiğitbaşı, 15 Temmuz gecesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milleti sokaklara ve meydanlara davet etmesi üzerine, minarelerden yankılanan selalar eşliğinde vatandaşların, tanklara ve mermilere karşı bedenlerini siper ederek hainlere geçit vermediğini vurguladı.

        Yüzyıl önce milli mücadelede, Sakarya'da ve İnönü'de fışkıran bu ruh, 15 Temmuz gecesi yeniden alevlenerek adeta bir kahramanlık şölenine dönüştüğüne değinen Yiğitbaşı,"15 Temmuz, bu ülkenin hiçbir ferdinin unutmayacağı ve torunlarına unutturmayacağı ölümsüz bir gün olarak tarihe geçmiştir. Bu vesileyle, bu bağımsızlık ve istiklal mücadelesinde canını ortaya koyarak vatanı müdafaa eden 252 şehidimize Allah’tan rahmet, geride kalanlara sabırlar diliyorum. Bu mücadelede yaralanarak gazi olan tüm kardeşlerimize acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

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