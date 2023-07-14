Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın yayalara çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.
Y.A, (19) idaresindeki 03 AEV 856 plakalı hafif ticari araç, Polis Okulu Kavşağı'ndaki bankette bekleyen İ.G. (41) ile A.D. (22) çarptı.
Kazada, sürücü ile yayalar yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.