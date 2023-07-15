Afyonkarahisar'dan kısa kısa
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde şarampole devrilen tırdaki biri çocuk 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, E.A, (50) idaresindeki 42 Z 2324 plakalı tır, Karahacılı köyü yakınlarında tekerinin patlaması sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan H.A, (7) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati bir tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
- Afyonkarahisar'da "Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" yapıldı
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte 288 polisin katıldığı uygulamada 57 metruk binayı kontrol etti, 79 araç ve 708 kişi sorguladı.
Denetimlerde 3 araca ceza kesilirken, bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.