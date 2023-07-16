Afyonkarahisar'da kaza yapan tırdaki saman balyalarının altında kalan kadın öldü
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde devrilen tırın dorsesindeki saman balyalarının altında kalan kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, S.A. (27) idaresindeki 42 Z 7002 plakalı tır, Çay-Dinar kara yolunun Akçaköy yakınlarında devrildi.
Tırın dorsesindeki saman balyalarının bir kısmı kaldırımda bekleyen G.E'nin (60) üzerine düştü.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan G.E. ambulansla kaldırıldığı Dinar Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından sürücü S.A. gözaltına alındı.